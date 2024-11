Previsti domani diversi scioperi che fermeranno l’attività di tre compagnie aeree: Alitalia, Ryanair e Vueling

Volare sarà impossibile, o quasi, domani a causa di diversi scioperi che da un lato fermeranno l'attività di tre compagnie aeree - Alitalia, Ryanair e Vueling - e dall'altro bloccheranno l'operatività degli aeroporti, dove i controllori di volo dell'Enav si asterranno dal lavoro dalle 13 alle 17.



Si prepara insomma quello che si definisce un "venerdì nero" per chi si troverà a viaggiare in aereo. Lo sciopero dei dipendenti dell'Enav causerà inevitabilmente ritardi e cancellazioni dei voli complicando una situazione già pesante. I lavoratori del gruppo Alitalia saranno infatti in sciopero per l'intera giornata, il personale di bordo di Ryanair incrocerà le braccia dalle 13 alle 17, e lo stesso faranno i dipendenti di Vueling (Iag) dalle 10 alle 14. Soltanto alcuni collegamenti saranno garantiti. L'Enac ha specificato che saranno regolari i voli in partenza nelle fasce orarie 7.00/10.00 e 18.00/21.00 e i charter da o per le isole.