«La conclusione positiva della vertenza Abramo Customer Care che metteva a rischio il lavoro di mille dipendenti conferma l’ottimo lavoro messo in campo dalla Regione Calabria e in particolare dal presidente Occhiuto che con lungimiranza ha ideato, costruito e condiviso con le forze sociali e il governo una soluzione innovativa, trasformando una situazione di crisi in opportunità». Lo dichiara l’assessore regionale ai Lavori pubblici Maria Stefania Caracciolo in una nota stampa.

L’esponente della giunta regionale aggiunge: «Grazie a questa felice intuizione - che comprende essenzialmente il reskilling delle lavoratrici e dei lavoratori dei call center, e il loro impiego in processi relativi alla dematerializzazione della sanità – è stata scongiurata una vera e propria sciagura sociale in Calabria con mille famiglie che rischiavano di rimanere senza il sostegno di un reddito. Sui temi del lavoro e del precariato – fa rilevare - questa Giunta regionale e il suo presidente stanno mantenendo con grande serietà gli impegni presi con i calabresi: non creare più precariato, trasformare il precariato in una professione stabile, difendere strenuamente i lavoratori a rischio e attrarre, attraverso gli investimenti pubblici e privati, nuove opportunità di lavoro. Siamo certi – conclude l’assessore Caracciolo - che il processo messo in moto in questi tre anni di governo stia già producendo importanti risultati per la nostra regione. Continueremo senza sosta in questo solco virtuoso per aumentare giorno per giorno nuove possibilità di crescita e di occupazione nei nostri territori».