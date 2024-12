Primi concreti passi in avanti nella risoluzione della vertenza Abramo Customer Care con il passaggio dei lavoratori applicati alle commesse Tim Business e Fibercop, alle dipendenze di Konecta, un altro colosso delle telecomunicazioni. Nel complesso la novità riguarda 185 unità in servizio a Crotone e 98 impiegate nella sede di Montalto Uffugo. Prenderanno servizio il 16 dicembre mantenendo, in applicazione della clausola sociale, le medesime condizioni contrattuali precedenti, anche quelle relative al profilo orario, al livello contrattuale ed agli scatti di anzianità. Nella prima fase gli operatori della città pitagorica, in attesa dell’apertura sul territorio, di una sede di Konecta, lavoreranno da remoto, mentre quelli di Montalto avranno una postazione nella sede di Rende.

Aspettando il vertice al Mimit

Assistiti dalle organizzazioni sindacali, i soggetti interessati hanno proceduto alla rescissione del legame con Abramo ed alla firma del nuovo contratto presso Konecta. Resta però un consistente contingente di poco meno di 700 dipendenti Abramo, ancora in cassa integrazione a zero ore e che guardano con fiducia all’appuntamento in calendario il 19 dicembre al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, quando si dovrebbe rendere operativo il progetto per reimpiegare questi lavoratori nelle attività di dematerializzazione delle cartelle cliniche dei cittadini calabresi. Nel frattempo però, alle soglie del Natale, queste persone attendono almeno la liquidazione del sussidio.