Delusione per il nulla di fatto registrato nella riunione al Ministero dello Sviluppo economico. Scesi in piazza molti dei lavoratori per i quali è stata avviata la procedura di licenziamento

Nessun blocco stradale a Locri, ma soltanto la voglia di manifestare la delusione per il nulla di fatto registrato nella riunione al Ministero dello Sviluppo economico. I manifestanti, buona parte dei 129 lavoratori per i quali è stata avviata la procedura di licenziamento, hanno poi deciso di dirigersi in corteo verso l'area del Tribunale. Ai lavoratori in sciopero non sono piaciute le notizie ribaltate dal tavolo romano della vertenza Call&Call e così per qualche minuto hanno stazionato sulla Statale 106, l’arteria principale che attraversa Locri, al termine del presidio che hanno tenuto per tutta la giornata davanti alla sede del call center di via Olverio.

***Aggiornamento delle 21:09:21 - 13/09/2017***

I lavoratori, in serata, hanno quindi deciso di trascorrere la notte davanti al Tribunale di Locri.