«Proseguono gli investimenti per la crescita infrastrutturale del Mezzogiorno: con la consegna dei lavori relativi all’elettrificazione delle tratte Sibari Crotone e Crotone-Catanzaro Lido prende il via il potenziamento della rete ferroviaria calabrese, che diventerà sempre più moderna e sostenibile». Lo scrive in una nota il sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante.

Nei giorni scorsi infatti Rfi ha consegnato i lavori di elettrificazione delle due tratte lungo la dorsale ionica. Gli interventi consistono nella realizzazione di circa 112 km di elettrificazione della tratta Sibari-Crotone, mediante la realizzazione di 8 sottostazioni elettriche e la posa del sistema per la trazione elettrica ferroviaria, e nella realizzazione di circa 58 km di elettrificazione dell’esistente tratta Crotone– Catanzaro Lido, mediante la realizzazione di 3 sottostazioni elettriche e la posa del sistema per la trazione elettrica ferroviaria, completando in tal modo i lavori propedeutici di allestimento dei pali già in corso di esecuzione lungo la linea a partire dal 2018.

«Due interventi fondamentali per la mobilità nella regione – aggiunge Ferrante -, che si inseriscono nel più ampio progetto di elettrificazione e potenziamento del collegamento Lamezia Terme - Catanzaro Lido - Dorsale Jonica per un valore complessivo di 438 milioni di euro, finanziati in parte con fondi Pnrr. L’ammodernamento della rete ferroviaria, oltre a migliorare il sistema dei trasporti in Calabria e favorire la crescita sociale e turistica del territorio, consentirà di rafforzare i collegamenti con Basilicata e Puglia e si affianca al progetto dell’alta velocità Salerno - Reggio Calabria, rappresentando l’ulteriore tassello della nuova fase di sviluppo infrastrutturale che il Sud sta vivendo grazie al nostro Governo».