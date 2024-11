È una sfida e al contempo un’opportunità lanciata dalla Regione Calabria per rispondere ai nuovi fabbisogni del sistema produttivo locale e creare “buona occupabilità”, intesa come occupazione qualificante e stabile, indispensabile ai fini della competitività. Nome in codice Piani locali per il lavoro. Un nuovo modello di sviluppo locale che a Vibo Valentia ha portato all’ingresso in diverse aziende del territorio sette giovani impegnati nel campo agroalimentare

Nei saloni d’arte della Camera di Commercio i risultati di un progetto promosso da Confindustria Vibo, guidata da Rocco Colacchio, che proprio dai giovani trova nuova linfa per costruire il futuro.

L'evento

Dopo i saluti del presidente di Confindustria, Rocco Colacchio, l’incontro ha previsto un dibattito dal tema “Pll Regione Calabria, un nuovo modello di sviluppo”. Quindi, a seguire, la presentazione delle attività dei beneficiari del Pll Vibo Vale e l’esperienza Pll Expo e, ancora, la discussione sul tema “Il Volontariato a confronto”, moderato da Giuseppe Campisi, responsabile azione 8.7 Por 2014-2020 Regione Calabria. Quindi l’analisi su “Risultati e prospettive future: agenda urbana e Pll” animato da Pasquale Luzzo, assistente tecnico Pll Vibo Vale e Cosimo Cuomo, dirigente settore Mercato del lavoro della Regione Calabria. Le conclusioni affidate a Angela Robbe, assessore Lavoro, formazione e politiche sociali della Regione Calabria e al presidente della Regione Mario Oliverio.