Ottimi riscontri per il primo seminario dell’Accademia formativa dei giovani imprenditori di Confindustria Vibo Valentia. Insieme al Trainer, Roberta Ceresini, oltre cinquanta imprenditori (ma anche professionisti e manager) provenienti da tutta la Calabria hanno partecipato all’incontro affrontando con moderne tecniche formative il tema del miglioramento delle abilità nella gestione di un team di lavoro. «Abbiamo il dovere di formare i giovani imprenditori – afferma Fortunato Rizzo, presidente del Comitato giovani imprenditori di Confindustria Vibo Valentia in una nota– al miglioramento della gestione delle relazioni e della leadership, per poter vincere le sfide quotidiane e rafforzare la struttura e la competitività del nostro sistema imprenditoriale».

Una sfida per l’imprenditore di domani: «Ai manager e professionisti che lavorano oggi in azienda – sottolinea Fortunato Rizzo - viene infatti richiesta una risposta sempre maggiore, in termini di capacità relazionali, dovuta ad una sempre più evidente complessità dei processi e delle condizioni del business. Come Associazione – ha continuato - siamo molto impegnati nel potenziamento delle risorse umane, che riteniamo il fattore centrale di competitività e di successo».

Il seminario ha inaugurato un ricco catalogo formativo, un’Accademia formativa, che coinvolgerà nel corso del 2019 le imprese e la classe dirigente del territorio per misurarsi sui temi del controllo di gestione, della internazionalizzazione, della qualità e del miglioramento dell’organizzazione. «Siamo convinti – conclude il presidente Rizzo – che la più grande risorsa di un’impresa risieda nel proprio capitale umano e per giungere a risultati eccellenti è fondamentale che un gruppo lavori come una squadra, una squadra coesa ed affiatata come quella che abbiamo creato con il Comitato giovani imprenditori di Confindustria».