L’ente era rimasto vacante a seguito delle dimissioni nel mese scorso del precedente presidente Antonio Catania, coinvolto in una vicenda giudiziaria

È Nuccio Caffo il nuovo presidente della Camera di Commercio di Vibo Valentia. È stato eletto nel pomeriggio alla guida dell’ente camerale rimasto vacante a seguito delle dimissioni nel mese scorso del precedente presidente Antonio Catania, coinvolto in una vicenda giudiziaria.



Nuccio Caffo, figlio di Pippo Caffo, è alla guida della distilleria di famiglia che produce il famoso Amaro del Capo e ricopre la carica di amministratore delegato nell’azienda che da qualche anno ha rilevato anche la Borsci San Marzano di Taranto nel cui grembo nasce l'Elisir S. Marzano e la distilleria Friulia di Passons Pasian di Prato (Udine).



Da qualche tempo, come nuova sfida imprenditoriale, è impegnato a riportare in auge, in quel di Genova, l'Amaro di Santa Maria al Monte. Il cuore della produzione del gruppo, però, resta sempre nella storica sede di Limbadi. Sino al 2013 Nuccio Caffo è stato anche alla guida dei Giovani imprenditori di Confindustria Calabria.