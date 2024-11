Enoturismo carta vincente per la Calabria e il Sud Italia? Massimiliano Capoano ci crede e dopo aver girato in lungo e in largo il mondo per promuovere i propri vini (Baroni Capoano di Cirò Marina, la principale area Doc della Calabria), ha deciso di puntare dritto proprio sull’enoturismo. Ecco quindi la nascita della Cantinetta Capoano a Torre Melissa, presso il noto Hotel Napoleon, situato a pochissimi chilometri dalla cantina di Cirò Marina.

Tra stanze ampie, soleggiate, ariose, ben arredate e comode, un ristorante tutto improntato sulla massima valorizzazione dei prodotti locali, un bar sempre pronto a fornire caffè, bibite, cocktail e gustosa pasticceria, ci si imbatte anche nella fornita Cantinetta. Massimiliano Capoano l’ha voluta per parlare di vini del territorio: non solo i suoi, quindi, ma anche quelli di molte altre cantine del Cirotano e calabresi. Una scelta generosa, lungimirante, intelligente, che parla di una Calabria dedita al lavoro, che crede in se stessa, che vuole fare rete. Sono, questi, alcuni dei princìpi ispiratori di Grand Terroir cui la cantina Baroni Capoano ha aderito.

L’enoturismo può diventare un modello vincente, perché collega perfettamente le risorse del territorio e l’economia vitivinicola. I due aspetti si trainano a vicenda. Per gli amanti del vino è importante sapere dove e come un’etichetta viene prodotta, e quindi si genera attrazione continua per le visite organizzate nei luoghi in cui si coltiva e si lavora la vigna. Viceversa, la conoscenza approfondita di un territorio, fatta di visite ai parchi archeologici, ai beni culturali e artistici, ai tesori naturalistici, nonché di tuffo nelle culture antiche, nelle tradizioni agroalimentari e gastronomiche, nel folklore e negli stili di vita unici e non delocalizzabili, induce ad aver voglia di assaggiare i vini locali, tra bianchi, rosati, rossi, passiti, bollicine…

Enoturismo carta da giocare al meglio, secondo Massimiliano Capoano che consiglia di visitare assieme Cantinetta (Torre Melissa) e Cantina (Cirò Marina), accompagnati da personale esperto che sa raccontare il vino, i cibi e il territorio. Il Cirotano, peraltro, è una delle aree della Calabria più ricche di storia. Un plauso a Massimiliano Capoano per questa scelta coraggiosa e da imitare. Le degustazioni enologiche della Cantinetta (Hotel Napoleon di Torre Melissa) sono sempre accompagnate da assaggi di prodotti tipici locali selezionati con cura. Si consigliano due calici di vino e un abbondante tagliere di formaggi e di salumi!