In arrivo un milione e 400mila euro per i vitivinicoltori calabresi. «A un mese dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria – informa una nota del dipartimento Agricoltura – è stata formalizzata anche la graduatoria definitiva della misura Investimenti dell’Ocm Vino, valida per la campagna 2020/2021».

Domande ammesse

«Terminata la fase di riesame – si specifica –, sono risultate 47 domande ammesse a finanziamento. L’importo complessivo erogabile è pari a 1.384.582,01 euro, dei quali 897.281 euro a valere sull’Ocm Vino misura Investimenti, in base alla ripartizione dei fondi effettuata dal Mipaaf. La parte rimanente, invece, verrà assicurata da economie risultanti dalla rimodulazione dei fondi non utilizzati per le altre misure Ocm».

«Aiuti per modernizzare gli impianti»

«Il settore – ricorda l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – ha subìto un contraccolpo molto forte dalla pandemia e dalla conseguente crisi dei mercati, per il sostanziale blocco del circuito Horeca. Da qui, la scelta di intervenire a sostegno di un comparto che è sinonimo di qualità nell’ambito delle produzioni agroalimentari della nostra terra: con l’iniziativa assunta, previamente concertata con il mondo vitivinicolo, la Regione intende aiutare gli imprenditori del comparto a modernizzare i propri impianti e macchinari, in modo da far crescere qualità delle produzioni e redditività delle imprese».