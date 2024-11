Il governatore sul decreto del presidente del Consiglio dei Ministri: «Un risultato importantissimo che non riguarderà soltanto l’area di Gioia Tauro, ma anche le aree retrostanti, i porti e gli aeroporti calabresi»

«Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Paolo Gentiloni, che ha ratificato i criteri di istituzione delle Zone Economiche Speciali si apre concretamente una nuova stagione per lo sviluppo economico della nostra regione, unica insieme alla Campania ad aver portato a termine il complesso iter procedurale». Lo ha affermato il Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio. «È stato un chiodo fisso della mia Giunta, il raggiungimento, nei tempi previsti, dell’istituzione della Zona Economica Speciale in Calabria. Ringrazio in particolare l’Assessore Russo che ha lavorato senza soste, accelerando al massimo i tempi, per rispettare la tabella di marcia imposta dal ministero del Mezzogiorno. Siamo stati lungimiranti – ha aggiunto Oliverio – ad aver avviato l’istruttoria della Zes approvando le necessarie delibere di Giunta in maniera molto rapida e concreta. Questo ha permesso alla Calabria di avvantaggiarsi davanti alle altre pretendenti e di presentarsi a Palazzo Chigi con tutte le carte in regola per vedersi riconoscere questo primato. Si tratta di un risultato importantissimo e di reale prospettiva che non riguarderà soltanto l’area di Gioia Tauro, ma anche, su nostra proposta, le aree retrostanti, i porti e gli aeroporti calabresi».