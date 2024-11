Quasi terminato il periodo di sperimentazione. Dal giorno di Pasqua non ci saranno più scuse per gli automobilisti

Le sanzioni per chi transita a Cosenza nelle zone a traffico limitato adiacenti a Corso Mazzini scatteranno a partire dalla domenica di Pasqua. Il regime transitorio sta per terminare per cui dal primo aprile gli automobilisti indisciplinati che violano i varchi attivi saranno multati, questa volta, senza appello. Dopo la falsa partenza del 26 novembre, scandita da oltre settantamila passaggi rilevati dalle telecamere di videosorveglianza, l’amministrazione aveva deciso di fare un passo indietro e di prorogare la sperimentazione. Adesso è il momento della tolleranza zero. Naturalmente sono esclusi i veicoli autorizzati muniti di apposito pass.

Attenzione alle indicazioni luminose

Particolare attenzione va prestata ai varchi di Via Conforti, meglio conosciuta come Via Isonzo, e di Via Piave, interdetti tutti i giorni dalle ore 18, il sabato dalle ore 14 e la domenica per tutta la giornata. La segnaletica comunque è piuttosto chiara e basta ricordare che, quando il tabellone luminoso mostra la dicitura varco attivo, non si può passare.

Salvatore Bruno