Tecnologia e innovazione, ma anche radici e tradizioni: il nostro network lavora ogni giorno per annettere idee, realtà, professionalità, per allontanarci dai pregiudizi che subiamo da decenni.

In questo percorso necessario, avviato da sempre e reso palese con i nostri Link, ci sono valori che hanno affrontato il tempo e accompagnato l’umanità nel proprio cammino. Valori come solidarietà, la fratellanza, l’accoglienza, elementi unici su cui si dovrebbe costruire una pacifica convivenza tra le persone e che hanno forgiato intere comunità: noi calabresi abbiamo ereditato dai visitatori greci l’istinto innato dell’ospitalità e della condivisione e abbiamo la fortuna di avere tra noi, ancora oggi, quella gente dal Dna antico che ci ricorda chi siamo e da dove veniamo.

Sono popoli che affondano orgogliosamente le proprie radici in quei valori e in una storia antica: ecco perché quelle che formalmente vengono definite minoranze linguistiche, come gli arbëreshë, albanesi di Calabria, o come le comunità grecaniche, formate dai discendenti dei primi greci giunti nella nostra regione, per me sono ricchezze imprescindibili, tesori linguistici, sono i forzieri che custodiscono la forza e la bellezza della nostra gente. Questi tesori meritano di essere valorizzati e divulgati, non come minoranze ma come frutti preziosi di antiche radici che rappresentano non solo il nostro passato, ma il nostro presente e il nostro futuro.

Proprio in concomitanza con la visita in Calabria del presidente della Repubblica d’Albania, Bajram Begaj, il gruppo che ho l’onore di dirigere lancia una grande iniziativa informativa, a cui lavoriamo da tempo, che oggi coinvolge l’universo degli albanesi di Calabria ma che nei prossimi mesi riguarderà anche gli altri tesori linguistici.

Arbëria News è il primo telegiornale in lingua arbëreshë che LaC Network mette a disposizione di tutti i calabresi come uno strumento di conoscenza, cultura e condivisione. Arbëria News non è solo il riferimento al mondo (Arbëria) che ha lingua, religione e tradizione come elementi identitari, ma è la proiezione informativa di un mondo con una gerarchia di notizie e priorità che stanno a pieno titolo nelle gerarchie e priorità delle notizie regionali e del Mezzogiorno.

L’orgoglio arbëresh che ha consentito a tante comunità di custodire valori, tradizioni, riti, lingua e storia e di portarli nei secoli con noi è il nostro orgoglio. Il nostro gruppo e il nostro network lavorano congiuntamente per far emergere questo orgoglio e valorizzarlo, nell’ambito di un progetto più ampio di riscoperta delle vere identità locali, di apertura al mediterraneo e ai Paesi dell’Est e impegno per l’integrazione tra popoli come segnale concreto per pacificazione in un’epoca di grandi scontri e contrapposizioni internazionali.

Saremo in onda il sabato (ore 14.30) e la domenica (ore 21.00) ma riusciremo anche a raccontare tutta la settimana i territori che ospitano i nostri concittadini di lingua arbëreshë, nelle bellissime cittadine dislocate tra le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone, attraverso una sezione dedicata sul web nella nostra testata ammiraglia LaC News24.

Parleremo dei problemi e delle opportunità, apriremo strade e costruiremo ponti di informazione e comunicazione tra i calabresi e tra la Calabria e l’Est che contiene le nostre radici. Incontreremo le persone, i sindaci, le forze sociali, gli imprenditori, i giovani e gli anziani. Daremo voce a loro e faremo sentire parole antiche, porteremo in tutta la Calabria i suoni della lingua arbëreshë, riapriremo le chiavi di un mondo confinato in alcuni territori per restituirlo ai calabresi come patrimonio comune.

I nostri palinsesti confermano così la forte linea editoriale nel solco di prodotti unici ed originali che segnano il passo su una nuova generazione che non intende allontanarsi dalle proprie radici.

Arbëria News è parte integrante e sostanziale dell’informazione del Network LaC, che si affianca ai nostri Tg e all’informazione web a partire dall’ammiraglia LaC News24. Ma questo è solo il primo passo di importanti novità che vedrete realizzarsi entro fine anno. Come sapete, dato che questo Network si configura come servizio pubblico ed appartiene innanzitutto a voi, da tempo lavoriamo affinché dalla Calabria possa partire un grande polo d’informazione meridionale e nazionale, con un modello che possa essere esportato in altre regioni del Sud.

*editore Network LaC