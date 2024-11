«Basta con questa politica, ora bisogna rinnovare». È questo il messaggio lanciato dal direttore Pasquale Motta nell'editoriale andato in onda nel nostro telegiornale in cui commenta l'operazione odierna che ha portato all'arresto anche del presidente del Consiglio regionale Domenico Tallini, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa.



«L'arresto di Tallini rappresenta un ulteriore tsunami avvenuto in giorni già tribolati per la nostra regione per la sanità. Il caso Tallini, Adamo, Oliverio non possono essere ricondotti a solo caso giudiziario. Qui ci troviamo di fronte a una drammatica questione politica che coinvolge tutti i partiti incapaci a rinnovarsi e liberarsi di personaggi che condizionano la vita politica calabrese. Bisogna resettare un'intera classe dirigente sia di destra e sinistra o non ci sarà speranza per la Calabria che sarà travolta dagli eventi».