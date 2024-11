Il direttore Pasquale Motta nell'editoriale andato in onda nell'edizione odiena del nostro telegiornale ha puntato l'attenzione sulla nuova giunta nominata: «Concederemo una ragionevole linea di credito al nuovo governo, ma giudicheremo rapidamente sui fatti. Non faremo sconti a nessuno. La Calabria non ha più tempo da perdere con i teatrini della politica. La presidente faccia una tirata di orecchie alla sua maggioranza e faccia tenere il consiglio regionale. Va approvato il bilancio. E vanno varate misure urgenti per salvare la già debole economia della regione».