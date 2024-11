“Giornate d’Europa” è il titolo della Summer School che si terrà dal 25 al 28 luglio presso il Palazzo Rinascimentale di Aieta, in provincia di Cosenza, anche quest'anno cuore dell’evento celebrativo della cultura europea. Il programma - giunto alla IX edizione - verrà realizzato con il supporto dell’associazione socio-culturale “Centro Rinascimento”.

L’inizio dei lavori è programmato per il pomeriggio di giovedì 25 luglio e il rientro è previsto per domenica 28 luglio, dopo un’escursione nell’area del Parco del Pollino, con guida ufficiale. I corsisti saranno coinvolti anche in un programma sociale che mira a far conoscere il territorio e le sue caratteristiche.

Il bando - presente sul sito dell’Università della Calabria - scade il 25 giugno 2019 ed è rivolto a laureati e studenti universitari che non abbiano superato i trentacinque anni di età e a chiunque abbia voglia di effettuare un percorso formativo di alto livello per la diffusione e lo studio della cultura europeista.

“Giornate d’Europa”

I corsi si prefiggono l’obiettivo di formare nuovi cittadini europei ripercorrendo lo spirito dei Padri europeisti e del manifesto di Ventotene, con l’obiettivo di rafforzare l’idea di Europa unita, pacifista inclusiva e autorevole. Le lezioni sono mirate a sottolineare l’idea di un’”Europa dal basso” focalizzandosi soprattutto sul tema del “Capitale Umano”, sono infatti previsti approfondimenti di diritto internazionale, comparato e degli Enti Locali, economia, demografia, storia economica, politica economica, sociologia.