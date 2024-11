Con l'obiettivo di generare quasi 700 miliardi di euro di investimenti, è stata approvata l'iniziativa denominata "InvestEU", nuovo programma europeo per sostenere gli investimenti e l'accesso ai finanziamenti nel periodo 2021-2027. Sostituirà l’attuale Fondo europeo per gli investimenti strategici, rientrante nel cosiddetto “Piano Juncker”, istituito dopo la crisi finanziaria del 2008. I deputati europei, tuttavia, vogliono migliorare la proposta della Commissione europea, aumentando la dotazione dell'UE da 38 miliardi di euro a 40.8 miliardi di euro per innescare investimenti pari a 698 miliardi di euro. Nei negoziati con i ministri Ue che si sono tenuti finora, sono state concordate le seguenti priorità proposte dal Parlamento: obiettivi più chiari e nuovi quali l'occupazione e la coesione economica, territoriale e sociale e una migliore protezione del clima nell’ambito degli obiettivi UE per il clima e l’ambiente, con almeno il 55% degli investimenti finanziati in sostegno di infrastrutture sostenibili.





José Manuel Fernandes (PPE, PT), correlatore della commissione per i bilanci, ha detto: «InvestEU porterà più investimenti, competitività e crescita economica, consentendo la creazione di nuovi e migliori posti di lavoro in tutta l'UE. Contribuirà alla coesione economica, sociale e territoriale e a colmare il divario di investimenti nell'UE sostenendo quelli pubblici e privati per le PMI, la ricerca, l'innovazione e la digitalizzazione, le infrastrutture sostenibili e il settore sociale». Roberto Gualtieri (S&D, IT), correlatore e presidente della commissione per i problemi economici e monetari: «Con InvestEU stiamo dando forma al futuro dell'UE verso maggiori investimenti a sostegno delle piccole e medie imprese e dei progetti locali. Inoltre, colleghiamo questo nuovo strumento a un forte incentivo a sostenere i progetti ambientali, sociali e di governance, promuovendo la cultura e garantendo una finanza etica e sostenibile».