La data è l'anniversario della storica dichiarazione di Robert Schuman, l'allora ministro degli Esteri francese che - in occasione di un discorso a Parigi nel 1950 - espose la sua idea di una nuova forma di cooperazione politica per il Vecchio continente

L’Europa festeggia il proprio compleanno celebrando la pace e l'unità del vecchio continente. La data, il 9 maggio, è l'anniversario della storica dichiarazione di Schuman. In occasione di un discorso a Parigi, nel 1950, l'allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman espose la sua idea di una nuova forma di cooperazione politica per l'Europa, che avrebbe reso impensabile una guerra tra le nazioni europee.

Gli uffici locali dell'Ue in Europa e nel resto del mondo hanno organizzato, in occasione di questa importante ricorrenza, molte attività ed eventi per un pubblico di tutte le età.

Gli appuntamenti in Italia

In occasione della festa dell'Europa, le istituzioni europee e i centri d'informazione sul territorio organizzano eventi per coinvolgere e avvicinare i cittadini all'Europa.

I Festival dell'Europa si terranno in svariate città. A Trento, dal 9 all’ 11 maggio, si terrà l’evento "Siamo Europa", terza edizione del Festival celebrativo e informativo sull'Europa .

A Milano, su iniziativa della Rappresentanza della Commissione europea, la sera del 9 maggio saranno illuminati con i colori della bandiera europea alcuni dei principali monumenti cittadini: Castello Sforzesco, Palazzo Marino, Palazzo Reale. Tra i molti eventi milanesi, segnaliamo anche Europe City Milano, "evento diffuso" organizzato dal 9 al 13 maggio da una serie di associazioni e il Concerto per l'Europa.

A Bologna si terrà un Consiglio comunale aperto ai cittadini e dedicato ai temi europei. Sempre a Bologna una serie di eventi dedicati all'Europa preparerà la partenza del Giro d'Italia (11 maggio): anche quest'anno la Rappresentanza in Italia della Commissione europea parteciperà alla carovana con il progetto #UEalGiro per far conoscere, tappa dopo tappa, i progetti europei nei singoli territori toccati dal Giro.

L’Europa sarà protagonista anche a Roma: oltre all’esibizione dell’Orchestra Romena dei Giovani dello scorso 5 maggio, il 9 maggio si terrà presso la Domus Circo Massimo un dibattito sul tema della memoria e sul futuro comune dell'Europa. Sempre nella Capitale, oggi 9 maggio, si terrà un dibattito su "Memorie diverse, futuro comune", un incontro con lo scopo di mettere a confronto generazioni e culture differenti e offrire spunti di riflessione sul passato e sul futuro dell'Europa.

Appuntamento l’11 maggio a Bergamo per la sesta edizione di "Giovani della Pace" del Sermig, dove 20 mila ragazzi da tutta Europa presenteranno alle istituzioni le loro proposte per il futuro. Numerosissimi gli eventi organizzati in tutta Italia dai centri d’informazione "Europe Direct" e dai Centri di Documentazione Europea, ma anche da associazioni, enti locali e media.

Attività in tutto il mondo

Le delegazioni dell'Ue in tutto il mondo apriranno le loro porte e organizzeranno una serie di attività ed eventi.

In Ecuador (Sudamerica) è prevista una conferenza per il 30 maggio "Unione europea, America latina e Caraibi: unire le forze per un futuro comune", nella Facoltà di scienze sociali dell'America latina (Flacso). In questo spazio, il rapporto tra le due regioni sarà affrontato alla luce degli importanti cambiamenti che si sono verificati negli ultimi anni, mentre allo stesso tempo approfondirà le attuali sfide in questioni relative a: democrazia, prosperità, sicurezza dei cittadini e sviluppo sostenibile .

A Conakry, capitale della Guinea (Stato dell’Africa Occidentale) la Giornata dell'Europa 2019 è stata celebrata dalla delegazione il 4 maggio ad un ricevimento ospitato da un'orchestra guineana.

Presenti all’evento le autorità guineane rappresentate dal ministro della sicurezza e protezione civile, Alpha Ibrahima Keira, ambasciatori degli stati membri, membri delle istituzioni repubblicane, il corpo diplomatico, la classe politica, la società civile, il personale della delegazione e diversi partner di lavoro.

Nel resto d’Europa gli uffici locali della Commissione europea e del Parlamento europeo nell’UE organizzano una serie di attività per un pubblico di tutte le età in: Austria - Belgio - Bulgaria - Croazia - Repubblica ceca - Cipro - Danimarca - Estonia - Finlandia - Francia - Germania - Grecia - Ungheria - Irlanda - Italia - Lettonia - Lituania - Lussemburgo - Malta - Paesi Bassi - Polonia - Portogallo - Romania - Slovacchia - Slovenia - Spagna - Svezia - Regno Unito.

Un compleanno speciale

«Quest'anno, il ‘compleanno’ dell'Europa assume un significato speciale, in vista delle elezioni europee del 26 maggio e delle sfide che l'Unione sarà chiamata ad affrontare», ha commentato Massimo Gaudina, capo della Rappresentanza a Milano della Commissione europea.

Le elezioni europee sono un momento importante per la vita democratica dell'Ue. Dal 1979, il Parlamento europeo è l'unico parlamento transnazionale al mondo eletto direttamente dai cittadini. Il futuro dell'Europa passa anche dalle decisioni sul bilancio Ue dei prossimi 7 anni. L’anno scorso, più precisamente il 2 maggio 2018, la Commissione europea ha proposto un bilancio a lungo termine, pragmatico e moderno per il periodo 2021-2017.

Questo bilancio si propone di concentrare le limitate risorse dell'Unione sui settori chiave – identificati in base alle esigenze dei cittadini e delle priorità indicate dagli Stati membri. Il bilancio proposto assegna maggiori risorse alla sicurezza, alla gestione delle frontiere, alla difesa, alla ricerca e innovazione, ai giovani e al digitale. Si propone di raddoppiare, ad esempio, il bilancio del programma Erasmus+ e del Corpo europeo di solidarietà. La proposta di bilancio della Commissione europea è attualmente al vaglio degli organi legislativi: Parlamento europeo e Consiglio dei Ministri Ue.

LEGGI ANCHE:

9 maggio, Festa dell’Europa: nascita di un ideale e sogno di un continente