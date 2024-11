Paolo Gentiloni sarà il commissario europeo agli affari economici e monetari. Lo ha appena annunciato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen durante la conferenza stampa che LaC Europa sta seguendo direttamente da Bruxelles. Gentiloni è stato designato dal Governo italiano quale candidato a Commissario Europeo per i prossimi cinque anni.

«Una squadra per adottare misure coraggiose»

Insieme a lui, la presidente eletta Ursula von der Leyen ha presentato oggi la sua squadra e la nuova struttura della prossima Commissione europea, dichiarando: «Questa squadra plasmerà la via europea: adotteremo misure coraggiose contro i cambiamenti climatici, costruiremo il nostro partenariato con gli Stati Uniti, definiremo le nostre relazioni con una Cina più autoassertiva e saremo un vicino affidabile, ad esempio per l’Africa. Questa squadra dovrà battersi per difendere i nostri valori e le nostre norme a livello mondiale. Voglio una Commissione determinata, chiaramente incentrata sulle questioni all’ordine del giorno e in grado di fornire risposte. Voglio che sia una Commissione equilibrata, agile e moderna. Questa squadra dovrà ora guadagnarsi la fiducia del Parlamento. La mia sarà una Commissione geopolitica impegnata a favore di politiche sostenibili. E voglio che l’Unione europea sia la custode del multilateralismo. Perché ci sappiamo di essere più forti quando facciamo insieme ciò che non riusciamo a fare da soli».