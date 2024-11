I canali tv e web del nostro network trasmetteranno in diretta da Bruxelles il faccia a faccia tra i potenziali “premier” dell’esecutivo europeo, che verrà eletto dal nuovo Parlamento di Strasburgo. Ecco come seguire il dibattito

Domani, mercoledì 15 maggio, dalle 21 alle 22.30, si svolgerà il dibattito ufficiale tra i principali candidati alla presidenza della prossima Commissione Europea, evento che sarà trasmesso in diretta tv, direttamente dalla sede di Bruxelles del Parlamento Europeo, su LaC Tv, televisione facente parte del Network LaC, controllato dal Gruppo Pubbliemme (hub nazionale di comunicazione e media), riverberato in diretta streaming dai siti de LaC News 24 e di LaC Europa. La diretta europea sarà seguita da una puntata speciale di Pubblica Piazza, condotta dal direttore di LaC News 24 Pasquale Motta, con i candidati calabresi alle europee. Presenti in studio, Lucia Nucera del Partito democratico, Francesca Pesce di La Sinistra, Teresa Sicoli del Movimento 5 Stelle. A introdurre la serata e fare una panoramica sul dibattito europeo appena conclusosi, un’intervista realizzata da Salvatore Bruno a Francesco Foglia, ricercatore Unical esperto in politiche comunitarie e facente parte del gruppo di lavoro LaC Europa, che traccerà il quadro delle prospettive europee alla vigilia del 26 maggio ed un profilo dei candidati appena intervenuti.



Di cosa si tratta

Come noto, dal 23 al 26 maggio si terranno in tutta l’Unione europea le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo. In Italia si vota domenica 26 maggio dalle 7 alle 23. Uno dei primi atti che il prossimo parlamento dovrà affrontare, è il voto sul presidente della Commissione europea. Questo è soggetto al voto del parlamento europeo sulla base di una proposta presentata dai leader nazionali all’interno del Consiglio “tenendo conto dei risultati delle elezioni”. Non essendo meglio specificato nei trattati europei, per facilitare questo compito di selezione, a partire dalla elezioni europee del 2014, le famiglie politiche europee - che sono accomunate da ideali comuni e non raggruppate in base alla nazionalità dei parlamentari- indicano uno o più candidati alla presidenza della Commissione europea con il sistema meglio noto come “spitzenkandidaten” che significa letteralmente “candidato di punta”, alla luce di un accordo tra i capi di Stato e di governo dell’Ue, del Parlamento e dei gruppi politici.



Chi sono i candidati

Al dibattito del 15 maggio saranno presenti i principali candidati indicati dagli attuali gruppi politici presenti all’interno del Parlamento europeo. Interverranno secondo un ordine stabilito per sorteggio, Nico Cué (Sinistra europea), Ska Keller (Partito Verde Europeo), Jan Zahradil (Alleanza dei conservatori e dei riformisti in Europa), Margrethe Vestager (Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa), Manfred Weber (Partito Popolare Europeo), Frans Timmermans (Partito dei socialisti europei). (in foto, fonte: EuropeDirect). C’è da tenere in considerazione, inoltre, che alcuni gruppi (Verdi, Liberali e Sinistra europea) hanno presentato una rosa più ampia di candidati, nella quale rientra anche l’italiana Emma Bonino (per i Liberali).

Perché è importante seguire il dibattito

Il dibattito ufficiale tra i candidati alla presidenza della Commissione rappresenta sicuramente un momento di approfondimento sulle questioni europee più rilevanti a pochi giorni dall’election day. In particolare, i candidati offriranno i diversi punti di vista delle famiglie politiche europee sui temi come sicurezza, ambiente, valori e in generale sull’idea di futuro dell’Ue. Il dibattito, organizzato da Eurovision, sarà condotto dai giornalisti Emilie Tran Nguyen (France Télévisions) e Markus Preiss (Ard Germania) e facilitato sui social media da Annastiina Heikkilä (Yle Finlandia). Un faccia a faccia europeo, da seguire in lingua italiana sui diversi canali tv e web del network LaC.