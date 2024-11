Una due giorni di incontri, studi e workshop tra amministrazioni pubbliche, aziende ed esperti di comunicazione per studiare a fondo il tema della comunicazione pubblica, del rapporto tra aziende e Pubblica amministrazione e della trasformazione digitale.

Si è tenuto a Napoli, all’interno del nuovo campus della Federico II di San Giovanni a Teduccio, il Forum Pa Sud, evento organizzato da Fpa Net e di cui il Gruppo Pubbliemme è media partner. Il convegno di contesto ha posto l’attenzione sul ruolo delle Regioni del Sud nella sfida all’innovazione e nella spinta allo sviluppo e alla crescita produttiva italiana. Studenti, giornalisti e cittadini hanno avuto così la possibilità di approfondire temi centrali della pubblica amministrazione: tra questi, la comunicazione delle politiche di coesione e l’impatto dei fondi europei sulla vita di tutti i giorni.

Proprio per migliorare la percezione dell’importanza dell’Europa tra i cittadini, il Gruppo Pubbliemme attraverso il progetto LaC Europa - vincitore della call media della direzione generale politiche regionali della Commissione Europea dedicata alla comunicazione delle politiche di coesione - è divenuto in breve tempo punto di riferimento dell’informazione sulle politiche di coesione in Calabria, Basilicata e Sicilia e l’accordo siglato con Fpa è un ulteriore passo in avanti per incoraggiare la partecipazione civica sui progetti cofinanziati, nonché il dialogo sulle priorità orientate alla crescita del Sud del Paese.