Incentivare la partecipazione dei giovani residenti nelle regioni del Sud Italia ad esperienze di mobilità in Europa per una migliore occupabilità. Questo è l'obiettivo di “Your first eures Job 6.0”, il progetto finanziato dal programma europeo per l'occupazione e l'innovazione sociale che aiuta i giovani che desiderano svolgere un'esperienza lavorativa all'estero, dando assistenza ai datori di lavoro che ricercano figure professionali con diverso profilo nel mercato europeo.

Il progetto Eurodesk Italy in Calabria

I laboratori di formazione di Eurodesk Italy sono previsti a Cosenza il 18 febbraio, a Catanzaro il 19 febbraio, e a Reggio Calabria, il 20 febbraio. L'attività è gratuita e ogni laboratorio è aperto ad un massimo di 30 giovani, di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Chi è interessato a partecipare dovrà registrarsi sulla pagina del sito Eurodesk .

“Your first eures Job 6.0” rappresenta una importante opportunità di mobilità per i giovani. L'obiettivo del progetto è, infatti, quello di aiutare i giovani, di nazionalità di uno dei 28 Stati membri dell'Unione Europea, di Islanda e Norvegia, ad acquisire nuove competenze professionali mediante esperienze di lavoro, apprendistato o tirocinio in Paese europeo.

La presentazione del progetto a Cosenza

Il progetto sarà illustrato a Cosenza ad iniziativa del settore Innovazione e Fondi comunitari, guidato da Matilde Fittante. Il laboratorio di orientamento, promosso da Eurodesk Italy e dal Coordinamento nazionale Eures, in collaborazione con la rete Eures Italia e il punto locale Eurodesk del comune di Cosenza, è in programma il prossimo 18 febbraio, dalle ore 9,00 alle 13,00, nella sala capitolare del Chiostro di San Domenico. L'evento sarà curato da Giovanni Maccioni, referente di Eurodesk Italy.