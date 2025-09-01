Il presidente del Catanzaro e quello del Crotone interverranno stasera in collegamento. Focus su Serie B, Serie C e calciomercato con il format condotto da Maurizio Insardà. Tra gli ospiti anche il tecnico della Carrarese Antonio Calabro

Seconda puntata stagionale per 11 in campo, il format sportivo di LaC Tv condotto da Maurizio Insardà. L’appuntamento è fissato per questa sera alle 21.30 sul canale 11 del digitale terrestre. La trasmissione, che quest’anno si allunga a 90 minuti, dedica ampio spazio all’analisi della Serie B e della Serie C, con uno sguardo anche al calciomercato.

In studio, accanto al conduttore, ci saranno come sempre Peppe Ursino, Mario Palmieri e Demetra Donato, mentre il confronto con dirigenti e addetti ai lavori sarà affidato a una serie di collegamenti esterni.

Gli ospiti previsti per la seconda puntata sono Floriano Noto, presidente dell’US Catanzaro, Antonio Calabro, allenatore della Carrarese, e Gianni Vrenna, presidente del Crotone, che interverranno in collegamento. Spazio anche al calciomercato con Antonio Alizzi, giornalista in diretta dall’Hotel Sheraton, sede del calciomercato.

L’appuntamento con la seconda puntata della stagione 2025-26 è quindi per questa sera alle 21.30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre.