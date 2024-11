In onda questa sera a partire dalle 21.30 la seconda puntata di "11 in campo", il programma sportivo di LaC Tv condotto da Maurizio Insardà con la partecipazione di del giornalista Nicola Binda. In studio Francesco Cozza e Jennifer Stella.

In collegamento via Skype Paolo Bravo, direttore sportivo del Sud Tirol, squadra capolista della serie B con sei punti dopo due giornate. Si parlerà della seconda giornata di campionato, del brutto inizio di campionato di Bari, Samp e Palermo, del secondo pareggio interno del Catanzaro, della sconfitta immeritata del Cosenza all’ultimo minuto contro il Mantova e, appunto, della seconda vittoria del Sud Tirol contro la Salernitana. Inoltre spazio ai successi di Cittadella a Brescia, e alla brutta sconfitta interna della Samp. Si discuterà anche di mercato con la settimana caratterizzata dalle gare infrasettimanali. Spazio anche al futuro della serie B, con un focus sui diritti televisivi.

Come vederci

L'appuntamento con 11 in campo è lunedì alle 21:30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky.