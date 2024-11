In onda la quarta puntata di "11 in campo", il programma sportivo di LaC Tv condotto da Maurizio Insardà con la partecipazione di del giornalista Nicola Binda. In studio Francesco Cozza e Jennifer Stella.

Nel corso della trasmissione si parlerà della quarta giornata di campionato, caratterizzata dalla prima vittoria del Catanzaro, che al Ceravolo ha battuto la Carrarese e dell’ottimo pareggio del Cosenza a Palermo, Nel quarto turno vincono Pisa, Spezia, Cremonese, Mantova e Brescia contro Reggiana, Cesena, Sassuolo, Salernitana e Sud Tirol. Finiscono in parità Samp - Bari e Frosinone - Juve Stabia. Sampdoria, Bari e Frosinone in quattro gare non hanno mai vinto.

Gli ospiti

In collegamento Fabio Caserta, allenatore US Catanzaro, e Antonio Calabro allenatore della Carrarese

Come vederci

L'appuntamento con 11 in campo è lunedì alle 21:30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky.