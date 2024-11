Insieme al tecnico dei rossoblù parteciperà alla trasmissione anche il presidente del Bari Luigi De Laurentis. In studio con Maurizio Insardà ci saranno Mario Palmieri e Jennifer Stella, in collegamento Nicola Binda

Come ogni lunedì si rinnova su LaC Tv l'appuntamento con "11 In Campo”, il programma sportivo ideato e condotto da Maurizio Insardà con la partecipazione di Nicola Binda, giornalista di Gazzetta dello sport. In studio l’ex arbitro Mario Palmieri e Jennifer Stella.

Nel corso della ventunesima puntata di "11 in campo", si parlerà dell'ultima giornata del campionato di Serie B (la numero 21) che è stata caratterizzata dalle vittorie di Parma, Cremonese, Cosenza, Palermo, Pisa e Ternana contro Samp, Spezia, Venezia, Modena, Lecco e Cittadella. Tre i pareggi Ascoli- Bari, Brescia - Sud Tirol e Reggiana - Como. Inoltre, nel corso della puntata verrà proposta una scoppiettante intervista al direttore sportivo del Venezia Filippo Antonelli.

Gli ospiti

All'appuntamento di questa sera parteciperanno: Luigi De Laurentiis, presidente Bari e Fabio Caserta, allenatore del Cosenza.

Come vederci

Appuntamento alle ore 21.00 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat e canale 820 di Sky.