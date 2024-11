La nuova puntata di “11 In Campo” andrà in onda questa sera su LaC Tv. Il programma dedicato al calcio ideato e condotto da Maurizio Insardà con la partecipazione di Nicola Binda, della Gazzetta dello Sport, vedrà la partecipazione in studio l’ex arbitro Mario Palmieri, mentre in collegamento ci saranno l’allenatore Roberto Venturato e l’ex attaccante di Inter e Bari Nicola Ventola.

A 180’ minuti dalla fine del campionato il Parma taglia il traguardo e raggiunge la Serie A con due giornate di anticipo, lotta a due tra Como e Venezia con la formazione lombarda nettamente favorita per il secondo posto e finale affascinante per la quarta posizione con Cremonese e Catanzaro che tenteranno il tutto per tutto per raggiungerlo. Dai risultati di ieri emerge che per i play off ci sono molte compagini. Per Cosenza e Reggiana c’è già la soddisfazione di aver raggiunto la salvezza, mentre per i play out ci sarà da soffrire tantissimo fino all’ultima giornata per Bari, Ascoli, Ternana e Spezia. Una di queste retrocederà direi in serie C senza potersi giocare i play out.

Dove seguire la puntata

L’appuntamento con “11 in Campo” è alle ore 21. 30 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat e canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.