Nel piccolo borgo di Cerisan, Asprom, l'associazione voluta dall'europarlamentare Pasquale Tridico, ha organizzato una scuola di alta formazione politica con analisti, giuristi e politologi di caratura nazionale. Ma i giovani sono ancora interessati alla politica. Ne parleremo con Mimmo Talarico, direttore della Scuola, e Francesco Raniolo, professore di Scienze Politiche dell'Unical

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.