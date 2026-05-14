L’iniziativa promossa da Asprom diventa spunto per analizzare il rapporto tra nuove generazioni e impegno politico nel talk di LaC Tv in onda alle ore 13
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Nel piccolo borgo di Cerisan, Asprom, l'associazione voluta dall'europarlamentare Pasquale Tridico, ha organizzato una scuola di alta formazione politica con analisti, giuristi e politologi di caratura nazionale. Ma i giovani sono ancora interessati alla politica. Ne parleremo con Mimmo Talarico, direttore della Scuola, e Francesco Raniolo, professore di Scienze Politiche dell'Unical
Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.