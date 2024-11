Sabato 11 marzo decine di associazioni laiche e cattoliche si ritroveranno sul lungomare di Steccato di Cutro per una manifestazione nazionale. «Fermare la strage, subito! La strage di Cutro non è stato un incidente imprevedibile. È solo l’ultima di una lunghissima serie di tragedie che si dovevano e si potevano evitare», questo l'appello sottoscritto dalle organizzazioni locali e nazionali che daranno vita al sit in. Tra loro anche la Cgil.

L’obiettivo di organizzazioni e associazioni è sollecitare un’inversione di rotta delle politiche migratorie in Italia e nell’Unione europea. Sullo sfondo le decisioni del Consiglio dei ministri che si è tenuto ieri a Cutro, con il suo strascico di polemiche. Di tutto questo parleremo a Dopo la notizia, in onda alle ore 14:30 su LaC Tv. Ospiti di Pasquale Motta: il segretario generale di Cgil Calabria Angelo Sposato e Walter Nocito dell'Unical.

