Un'intervista a tutto campo di Antonella Grippo a Roberto Occhiuto, sull’attualità politica nazionale e regionale quella andata in onda su LaC Tv, con Perfidia. Dagli effetti del primo Congresso nazionale post-berlusconiano nei rapporti di forza interni al destra-centro, ai dissidi che attraversano la coalizione di governo in materia di politica estera. Dal responso delle urne in Abruzzo alle grandi manovre in vista delle Europee, passando per la Calabria, che rappresenta un consistente granaio di consensi per il partito di Tajani, con tutte le contraddizioni politiche del caso. Ampio spazio, inoltre, ai temi della sanità e delle infrastrutture alle nostre latitudini.

