Appuntamento alle ore 13 dalla basilica cattedrale dove si terrà la celebrazione presieduta dall’arcivescovo di Napoli e dove raccoglieremo le voci e le testimonianze dei presenti

Un momento di fede, ma anche di impegno civile che si rafforza ogni giorno. E a raccontarlo sarà Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri, in onda oggi alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e in streaming e on demand su LaC Play. Una puntata che mette al centro il Giubileo delle Comunità Terapeutiche, promosso dal Crea Calabria – Coordinamento regionale degli enti accreditati nei servizi per le dipendenze – guidato dalla presidente Vittoria Scarpino, nostra ospite in esterna insieme ai vice presidenti Giovanni Pitrolo e Luigi Barletta.

La basilica cattedrale di Squillace accoglierà infatti un evento di straordinario valore simbolico e sociale. Il Giubileo delle Comunità terapeutiche non è solo una celebrazione liturgica, ma diventa occasione per ribadire l’importanza delle realtà che ogni giorno, in silenzio e con dedizione, combattono la battaglia più difficile: quella contro le dipendenze.

Le comunità terapeutiche rappresentano presidi fondamentali per il territorio. Sono luoghi di accoglienza, ascolto e rinascita, in cui operatori e volontari accompagnano persone segnate dalla fragilità, aiutandole a ritrovare fiducia, dignità e prospettive di vita nuova. Una missione che non si limita alla dimensione sanitaria, ma che abbraccia anche quella educativa e sociale, restituendo speranza non solo agli individui coinvolti, ma anche alle loro famiglie e all’intera collettività.

La scelta di Squillace non è casuale. La cattedrale, chiesa giubilare tra le più significative dell’arcidiocesi, diventa il luogo in cui fede e testimonianza civile si intrecciano, ricordando che la lotta alle dipendenze non riguarda solo chi ne è direttamente toccato, ma la comunità tutta. A presiedere la celebrazione sarà il cardinale Domenico Battaglia, don Mimmo per i fedeli, arcivescovo metropolita di Napoli. Una figura che porta con sé una storia personale e pastorale fortemente radicata in Calabria, dove ha mosso i primi passi nel servizio agli ultimi, intrecciando il suo cammino con quello delle comunità terapeutiche.

Al centro del format, il racconto di una Calabria che resiste, che si impegna e che sceglie di non voltarsi dall’altra parte di fronte alle fragilità. Una Calabria che trova nella fede, ma anche nella solidarietà e nella responsabilità civica, la forza di costruire percorsi nuovi. L’appuntamento è alle ore 13 in punto con i contributi dell’inviato Nico De Luca che raccoglierà voci e testimonianze per dare voce a chi, ogni giorno, rende concreta la speranza.