Giornata di grande festa in casa Laratta: Karen, figlia del nostro direttore Franco, ha coronato il suo sogno d’amore unendosi in matrimonio con Giovanni Lopetrone nell’Abbazia Florense di San Giovanni in Fiore.

Un’unione che nasce sotto i migliori auspici, circondata da affetto, emozione e tanta felicità.

A Karen e Giovanni va l'abbraccio di tutti i direttori e dell’intera redazione del network LaC con l’augurio che la loro strada insieme sia lunga, serena e ricca di momenti indimenticabili. A Franco e alla sua famiglia, la nostra vicinanza in questa giornata così speciale, in cui un padre accompagna con orgoglio la figlia verso un nuovo capitolo di vita.

Gli auguri dell’editore Domenico Maduli

«A Karen e Giovanni – ha dichiarato Domenico Maduli, editore del Network LaC – che oggi hanno deciso di camminare assieme nella loro vita, un augurio prezioso di lunga felicità, assieme ai genitori degli sposi.

Ma è al nostro direttore di testata Franco Laratta e sua moglie Francesca, genitori della sposa che rivolgo un forte e sincero abbraccio.

Franco, per il network LaC non è un giornalista, ma un amico, una persona perbene, un compagno di viaggio, un vero riferimento per molti ragazzi per un difficile compito da svolgere in questa terra bella ma molto complessa: garantire la sana informazione.

Auguri Franco, da me, da tutti noi. Ancor più difficile – ha concluso l’editore - che essere uomini in un mondo di finte apparenze, è portarsi avanti con successo e con esempio come padri, e tu lo sei.

E oggi per te è una bellissima giornata».