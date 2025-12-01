Secondo il sito di Roberto D’Agostino al centro della crescente tensione soprattutto tra Marina, presidente di Fininvest, e il leader azzurro ci sarebbero la non condivisa guida del partito e l’ipotesi di una futura leadership per il governatore della Calabria

Secondo quanto ricostruito da Dagospia, il sito diretto da Roberto D’Agostino – considerato tra i più seguiti e influenti nel panorama dell’informazione politica italiana – un pranzo riservato tenutosi a casa di Marina Berlusconi avrebbe segnato un passaggio delicato nei rapporti tra la presidente di Fininvest e il leader di Forza Italia, Antonio Tajani.

Un confronto definito dal sito come particolarmente teso, esito di una crescente insoddisfazione di Marina Berlusconi per la gestione del partito.

Nella ricostruzione, D’Agostino afferma che la numero uno di Fininvest sarebbe «stanca di atteggiamenti ambigui» attribuiti a Tajani, ritenuto poco incisivo nella definizione della linea politica e troppo allineato alle scelte di Giorgia Meloni. Pur riconoscendo che Forza Italia mantiene risultati elettorali stabili, Marina giudicherebbe «inadeguata» l’attuale governance, alla quale rimprovererebbe scarsa innovazione e l’assenza di un vero progetto centrista e liberale.

Uno dei passaggi sottolineati riguarda la necessità di un ricambio generazionale ai vertici del partito, dove figurano dirigenti di lunga esperienza come Paolo Barelli e Maurizio Gasparri. La presidente di Fininvest, sempre secondo la ricostruzione, avrebbe più volte sollecitato un cambio dei capigruppo in Parlamento, proposta rimasta senza seguito.

In questo scenario si inserisce la figura del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, considerato da Marina Berlusconi un profilo adatto a imprimere un nuovo corso a Forza Italia. Dagospia ricorda che Occhiuto, 56 anni, da poco riconfermato alla guida della Regione con un risultato rilevante, sarebbe pronto a presentare il 17 dicembre a Palazzo Grazioli una nuova corrente nazionale, descritta come «area liberale» incentrata su diritti, economia e giustizia.

La ricostruzione cita anche un articolo de Il Fatto Quotidiano, secondo il quale l’evento, intitolato «In libertà. Pensieri liberali per l’Italia», potrebbe rappresentare il primo passo verso un ruolo più ampio di Occhiuto nel partito. Nel panel figurano, tra gli altri, Andrea Ruggieri, Nicola Porro, Pietro Labriola e Nicola Maione.