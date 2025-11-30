A scontrarsi nei pressi di un incrocio una Fiat Panda e un’Alfa Romeo Mito. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari che non hanno potuto far altro che constatare il decesso
Intorno alle quattro del mattino, all’incrocio semaforico di Sibari sulla Statale 106, un impatto tra una Fiat Panda e un’Alfa Romeo Mito ha provocato la morte di due ventenni di Cassano. I ragazzi viaggiavano a bordo dell’utilitaria, ridotta a un ammasso di lamiere.
Secondo una prima ricostruzione, le due vetture si sono scontrate mentre attraversavano l’intersezione. L’urto è stato violento e per i giovani non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimarli, ma ne è stato constatato il decesso.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri, impegnati nei rilievi e nella gestione della circolazione. Si tratta dell'ennesima tragedia sulla 106, una strada già segnata da numerosi lutti. Gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore per chiarire ogni dettaglio.