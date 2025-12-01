Preso di mira un mezzo blindato della società Sicurtransport. Nel corso della rapina esplosi alcuni colpi di arma, ma non ci sono stati feriti. Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato. Traffico bloccato

Intorno alle 6.30 di questa mattina, lungo il tratto autostradale tra gli svincoli di Scilla e Bagnara. un commando ha assaltato un ai danni di un mezzo portavalori della società Sicurtransport.

L'assalto é stato messo in atto all'interno di una galleria. Stando alle prime informazioni, i malviventi avrebbero disposto alcune auto di traverso sulla carreggiata, appiccando poi il fuoco per bloccare completamente il passaggio. Non solo: sull’asfalto sono stati disseminati chiodi, impedendo ogni possibilità di manovra o fuga al mezzo blindato.

Ammonterebbe, secondo le prime stime, a circa due milioni di euro il bottino. Nel corso della rapina i banditi hanno esploso alcuni colpi di arma, ma non ci sono stati feriti.

Sul luogo dell’assalto sono intervenute rapidamente le squadre dei Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia di Stato.

Bloccato il tratto al km 414,800, in direzione nord, tra gli svincoli di Scilla e Bagnara.