Dopo aver viaggiato per anni Giuseppe Scuticchio è tornato nella sua Pizzo. Sarà lui il protagonista della nuova puntata del format in onda su LaC Tv

Dopo aver viaggiato in oltre 60 nazioni, Giuseppe Scuticchio, il celebre Travel Blogger-'Next Heaven', è tornato a Pizzo per rivelare angoli nascosti e meraviglie della Calabria spesso ignote persino ai locali. Sarà lui il protagonista della nuova puntata di Storie che insegnano, il format in onda ogni martedì su LaC Tv alle 21.30, condotto da Mirella Melia e Afro Rao.

La sua storia è un viaggio di riscoperta e amore per la terra natia: un esempio di come la passione e la curiosità possano trasformare la percezione del proprio mondo. L'appuntamento è questa sera alle 21.30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Anche in streaming su LaC Play.