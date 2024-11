È un incontro improvviso, quello di Italo Palermo e Simona Tripodi con Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace e oggi europarlamentare, nella suite aeroportuale di Lamezia. Lucano, conosciuto per le sue battaglie in difesa dei diritti umani e dell’accoglienza, non ha mai smesso di combattere contro la paura e l’odio verso gli immigrati, diventando un simbolo di speranza per tanti (rivedi qui l’intera puntata).



Mimmo Lucano oggi come europarlamentare il suo messaggio è chiaro: la pace si costruisce accogliendo, non respingendo. «Quando sono lontano dalla Calabria, sento una nostalgia profonda, non per i paesaggi, ma per l’animo della mia gente», ha dichiarato. Un animo capace di immedesimarsi nei disagi degli altri, che ha spinto Lucano a creare un modello di accoglienza a Riace, un piccolo borgo calabrese che ha accolto centinaia di migranti.

Un messaggio che l'ex sindaco ha voluto ribadire con forza anche in questa intervista: «Per me essere calabrese significa aprire le porte, annullare i confini e vivere in una comunità che sa accogliere. Non sono mai stato un uomo che ha visto le differenze come barriere, ma come opportunità di crescita». Lucano ha sottolineato l’importanza di una visione europea che rispetti i diritti umani, proprio come è stato pensato il progetto dell'Unione Europea. «L’Europa è nata per unire, per abbattere i confini, per promuovere l’uguaglianza e i diritti. Oggi però, stiamo tornando indietro. La politica dei muri, delle deportazioni e dei respingimenti è un fallimento», ha affermato con passione.

Il suo impegno oggi, da europarlamentare, è quello di continuare a portare avanti il suo sogno di una società più giusta e solidale, dove le persone non siano divise da confini geografici o razziali, ma unite dalla stessa umanità. «Oggi più che mai, è necessario dare voce a chi è in difficoltà. Non possiamo chiudere gli occhi davanti alla sofferenza di chi cerca solo una vita dignitosa», ha dichiarato, con un tono che non lasciava spazio a dubbi. Lucano non ha esitato a parlare anche della difficile situazione politica e sociale che sta vivendo l’Italia e l’Europa. «C’è una deriva che non possiamo ignorare: l’intolleranza sta crescendo e con essa le politiche di esclusione. Ma il nostro compito è lottare per mantenere viva la speranza, per contrastare l’odio con l’amore e l’inclusione».

Alla domanda su come vede il futuro, Mimmo Lucano non ha perso il suo ottimismo. «Non sono mai stato pessimista. Per quanto difficile possa sembrare, il cambiamento è possibile, soprattutto se restiamo uniti nella nostra umanità. E per quanto riguarda l’Italia, sono convinto che la vera vittoria non sia nella divisione, ma nell'accoglienza».

Il messaggio di Mimmo Lucano è chiaro e potente, l’Italia, e l’Europa, devono riscoprire il valore dell’accoglienza, della solidarietà e della pace. «Il nostro futuro dipende da come accogliamo chi ha bisogno, non da come respingiamo chi è diverso. La vera vittoria è aprire le porte, non chiuderle», ha concluso. Un pensiero che risuona forte oggi, in un mondo che sembra sempre più diviso. Ma Mimmo Lucano, come sempre, non si arrende e continua a lottare per un futuro di speranza e giustizia.



Elisa Ungaro, dalla Calabria a X Factor Albania

Elisa Ungaro, giovane talento calabrese, ha conquistato il pubblico di X Factor Albania con la sua voce potente e la sua interpretazione emozionante. Originaria di Lamezia Terme, la cantante ha rivelato di aver coltivato la passione per la musica fin da piccola, grazie all'influenza della madre, che faceva parte del coro della chiesa.



«Ho iniziato a cantare nel coro della chiesa quando ero bambina - ha raccontato Elisa - è stato lì che ho scoperto la mia passione per la musica e ho iniziato a sognare di fare della mia voce il mio strumento di espressione». Negli ultimi anni, Elisa ha frequentato una scuola di canto, dove ha affinato la sua tecnica vocale e ha iniziato a scrivere le sue prime canzoni. «La scrittura è un'esperienza bellissima, ma anche molto difficile, ha ammesso la cantante, è come aprire il proprio diario e condividere i propri pensieri più intimi con il mondo».

La partecipazione a X Factor Albania rappresenta un'importante tappa nel percorso artistico di Elisa. La giovane cantante ha interpretato il brano "Something to Hold On To" di Christina Aguilera, conquistando i giudici e il pubblico con la sua voce intensa e la sua presenza scenica. «Sono molto emozionata di essere qui», ha dichiarato Elisa dopo l'esibizione, l'Albania è un Paese che amo molto e sono onorata di poter rappresentare l'Italia in questa competizione». Elisa ha sottolineato l'importanza degli scambi culturali tra Italia e Albania, evidenziando come la musica possa essere un ponte tra i due popoli. «In Albania ho trovato un pubblico molto caloroso e appassionato e sono rimasta colpita dalla loro conoscenza della musica italiana», conclude.



LaCity Mag e il successo con Bob Geldof

