Il terremoto in Turchia e Siria ripropone il tema dell'opportunità della costruzione del ponte sullo stretto, riproponendo un'altra questione: l’urgenza di adeguare, sul piano sismico, gli edifici pubblici e privati della nostra regione che, in quanto a rischio terremoti, non è seconda alla Turchia. Ne parliamo a Dopo la notizia, condotto da Pasquale Motta, con Pietro Molinaro consigliere regionale Lega e Raffaele Mammoliti consigliere regionale Pd. Appuntamento alle 14:30 con Dopo la Notizia su canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky.