Regolamentare meglio i decreti flussi. E risolvere i vuoti, e le contraddizioni normative, che impediscono alle imprese calabresi – soprattutto quelle del comparto agricolo – di ripopolare i campi con nuova forza lavoro. Per salvare le produzioni stagionali, che rappresentano una eccellenza di Calabria spendibile sui mercati europei, bisogna ripensare completamente (anche) il sistema dell’accoglienza: rivitalizzare i borghi dell’entroterra attraverso la promozione di nuove opportunità di lavoro. Agire ora, però, per salvare il futuro. È il messaggio lanciato oggi, nel corso della puntata di Dentro la Notizia, il format della redazione giornalistica di LaC News24 condotto da Pier Paolo Cambareri, incentrata su un tema di particolare attualità, soprattutto in questa stagione: il rischio spopolamento con le sue cause e le possibili soluzioni.

In collegamento Skype il giornalista e scrittore Franco Laratta, in studio il presidente provinciale della Coldiretti di Vibo Valentia, Giuseppe Porcelli, e dalla sede del Consorzio di tutela della patata silana Igp l’inviato Salvatore Bruno con il presidente dell’ente Pietro Tarasi e due imprenditori (Giuseppe Biafora e William Lo Celso) del settore turistico, della ristorazione e dell’accoglienza, che vivono gli stessi problemi riconducibili alla carenza di personale.

Numerosi gli spunti di riflessione. E numerose le proposte formulate, anche alla luce del contributo di Francesco Caruso (Usb nazionale) che intervistato dallo stesso Salvatore Bruno rilevava come il decreto flussi lasci fuori dalla opportunità lavorative gli immigrati già presenti in Italia: è necessario replicare il modello della Germania che in questa fase storica da formando e occupando i siriani accolti negli scorsi anni avendo già previsto le necessità del Paese per il prossimo futuro. E quindi, per la Calabria, la proposta è quella di incentivare i giovani e puntare nuovamente sulle scuole di agraria e alberghiere, da cui trarre nuova linfa per le esigenze che si stanno manifestando ormai da un decennio. Un’azione che, però, ha bisogno del supporto delle istituzioni in un’ottica che punti alla rivisitazione generale delle regole di settore mantenute sinora.

