Rinchiuso in un sacco e gettato ancora vivo nel fiume Mesima: sarebbe sparito così Francesco Vangeli pagando con la vita l’inizio di una relazione con la persona sbagliata. Per la madre, Elsa Tavella, che ad oggi non ha ancora una tomba sulla quale piangere, il figlio non è però morto invano. Ascolteremo la sua voce questa sera, nella nuova puntata del format Primi Piani in onda su LaC Tv alle ore 23:30.

Dal titolo "Agnelli fra lupi", la puntata racconterà anche la storia di Antonio Bertuccio, che tra gli ulivi di Cittanova durante una battuta di caccia si rifiuta di consegnare il proprio fucile ad un boss dei boschi e viene ucciso con un colpo di pistola alla testa. È la figlia Carmen a ripercorrere quell’orrore vissuto da bambina.

Come è possibile trovare qualcosa di buono in queste due storie? Come si possono trasformare odio e sete di vendetta in un progetto di vita? Monsignor Attilio Nostro, vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea, pastore di una territorio difficile e complicato, prova a dare una risposta. Appuntamento dunque questa sera su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. La trasmissione si può poi rivedere su LaC Play.