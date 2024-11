Ai nastri di partenza la prima puntata del nuovo format targato LaC Una regione per girare. L’attore comico Gigi Miseferi e Nino Stellittano musicista e leader dei Kalavria sono pronti a scoprire i tesori della Calabria tra risate, storia, musica e tradizioni.

Partiremo da Bova, un borgo di 400 abitanti della provincia di Reggio Calabria, incastonato nel cuore dell'area grecanica ed è considerato la capitale culturale della Bovesia e della cultura greca di Calabria. Vi sorprenderà per ciò che custodisce, dalle vestigia del Castello che fu di Matilde di Canossa sul quale aleggiano due leggende e dalla cui posizione si può godere un paesaggio mozzafiato. E poi ancora scopriremo il Museo della Lingua Greco - Calabra e di Paleontologia. Con le sue stradine in selciato, i palazzi nobiliari e gentilizi, d'inverno con il profumo della legna che arde ed i comignoli che fumano, si ha l'impressione di essere immersi in una poesia di Leopardi. Bova è inserito nel circuito de I Borghi più belli d'Italia.

L'appuntamento con Una regione per girare è il 22 giugno, alle 21 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Anche in streaming su LaC Play.