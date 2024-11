Le aggressioni e la carenza di personale, ma anche la riorganizzazione in atto tra problemi atavici e contingenti. La sanità vibonese – in chiaroscuro – è finita al centro della nuova puntata di Dentro la Notizia, il format a cura della redazione di LaC News24.

Ospite in studio il generale Antonio Battistini, commissario dell’Asp di Vibo Valentia, e, in collegamento, il direttore del Pronto soccorso dell’ospedale Jazzolino, Enzo Natale. Diverse le notizie di rilievo confermate nel corso della trasmissione condotta da Pier Paolo Cambareri, e già emerse nei servizi proposti ai telespettatori dall’inviata Cristina Iannuzzi: i concorsi per il reclutamento di personale ormai in dirittura d’arrivo, l’avvio dei lavori di ristrutturazione dell’ospedale cittadino, l’imminente presa in servizio (a inizio febbraio) dei medici cubani nei reparti ospedalieri e la riorganizzazione della rete territoriale in corso.

Toccanti, significative e talvolta provocatorie le testimonianze degli operatori sanitari impegnati soprattutto nel settore dell’emergenza-urgenza. A partire da quella del sindaco di Pizzoni, Vincenzo Caruso, che in veste di infermiere del 118 è stato vittima il 5 gennaio scorso di una aggressione dopo essere accorso in aiuto della dottoressa che svolgeva il turno di Guardia medica a Soriano, a sua volta aggredita dai parenti di un paziente. Dal racconto della sua terribile esperienza emerge poi l’ennesimo paradosso: al 118 di Soriano sono arrivate finalmente le nuove ambulanze ma ora mancano gli autisti.

Un tema, quello della violenza ai danni degli operatori sanitari, che rientra nella casistica nazionale, così come evidenziato dallo stesso Battistini. E un fenomeno riconducibile, nel Vibonese, all’imbuto venuto a determinarsi in ospedale a causa delle carenze rilevate nel sistema territoriale: in Pronto soccorso converge circa il 70 per cento dei casi che potrebbe essere trattato a livello ambulatoriale.

Ma ci sono soltanto ombre: a breve verranno riorganizzati i servizi allo scopo di mettere in rete le varie strutture della provincia anche attraverso l’ottimizzazione delle nuove Aft tra Soriano e Serra San Bruno, cioè le Aggregazioni funzionali territoriali che consentiranno uno snellimento importante delle procedure per accedere ai servizi sanitari. Insomma, davvero tanta carne al fuoco nel tentativo di risollevare un sistema territoriale assai complesso e attraversato anche da inchieste della magistratura e accertamenti della Prefettura per comprendere se, ed eventualmente in quale misura, la criminalità organizzata sia stata capace di insinuarsi nei meandri del sistema gestionale dell’ente a rischio di scioglimento per infiltrazioni mafiose. Una puntata da rivedere tutta, insomma, per avere un quadro netto dello stato dell’arte di un sistema sanitario determinato a uscire dalle secche della cattiva gestione in cui è stato ricacciato nei decenni passati.

