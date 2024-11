Sabato 2 novembre, su LaC On Air, alle ore 15.00, canale 17 del digitale terrestre (ma anche sull’820 di Sky, sul 411 di Tivùsat, in streaming e on demand su LaC Play) diciassettesima puntata di “Grand Terroir”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava, e dedicata al mondo produttivo ed economico-sociale calabrese. “Grand Terroir” è stata programmata da LaC Network nell’ambito dell’omonimo sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, persone, aziende, territori, identità culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaCNews24.

La diciassettesima puntata è stata dedicata a un viaggio tra le aziende agricole, agroalimentari e agrituristiche dell'area lametina colpite dalla recente alluvione di fine ottobre. Danni enormi e anche tanta preoccupazione per il futuro e in particolare per la condizione dei corsi d'acqua che, a partire dal fiume Amato, sono esondati allagando molti ettari di campi coltivati con annesse stalle, strutture residenziali, laboratori, capannoni, serre. Le telecamere di Grand Terroir documenteranno la grave situazione e si darà voce ai diretti interessati. Presente, nel corso dei sopralluoghi, anche il sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro, essendo molte delle imprese colpite residenti nel territorio del comune lametino. La trasmissione può essere seguita in diretta streaming e on demand su LaC Play.