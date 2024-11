Futuro incerto per i 123 dipendenti di Amaco dopo che la Corte d’Appello di Catanzaro ha confermato il fallimento dell’azienda di trasporto pubblico della città di Cosenza. Cosa succederà ora questi lavoratori? Cercheremo delle risposte durante la puntata odierna di Dentro la Notizia, in onda alle 14:30 su LaC Tv. In studio Pier Paolo Cambareri, inviato da Cosenza Salvatore Bruno che avrà come ospiti il sindaco Franz Caruso, il liquidatore di Amaco Fernando Caldiero. Sentiremo anche le voci dei sindacalisti.

