Il tema della violenza di genere al centro della puntata di oggi di Dentro la Notizia, con uno speciale focus sul femminicidio di Ilaria Sollazzo, vittima di un brutale omicidio per mano dell’ex compagno. Un caso che scosse l’intera città di Scalea il 2 ottobre 2022 e un argomento, quello dei femminicidi, che continua a riempire le pagine di cronaca.

L'appuntamento è alle ore 13 in diretta dagli studi di LaC Tv di Vibo Valentia con Francesca Lagoteta, che avrà come ospiti Antonella Veltri, presidente dell'associazione D.i.Re contro la violenza, e l'avvocato Cataldo Calabretta. Tanti i contributi, tra cui quello della sorella di Ilaria, Maria Pia Sollazzo. L'appuntamento è per le ore 13 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Anche in streaming su LaC Play.