Organici ridotti, accorpamenti, calo demografico e infrastrutture scolastiche da mettere in sicurezza. È con questo scenario a tinte grigie che si apre il nuovo anno scolastico 2025/2026, e sarà questo il cuore della prossima puntata di Dentro la Notizia, in onda alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre, format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri.

In studio interverrà il segretario regionale della Uil Scuola Andrea Codispoti, mentre in collegamento ci sarà il segretario regionale della Feneal Uil Giacomo Maccarone, per un confronto serrato sulle tante criticità che accompagnano la ripartenza delle lezioni. Al centro, due grandi temi: da un lato, le difficoltà legate alla carenza di organico, alle assegnazioni provvisorie e a un sistema informatizzato delle supplenze che — come denuncia UIL Scuola — continua a generare caos, con incarichi revocati anche dopo la presa di servizio, carichi di lavoro insostenibili per le segreterie e una continuità didattica messa a rischio.

Dall’altro, il nodo strutturale: edifici vetusti, poco sicuri e poco sostenibili, come certifica il rapporto Ecosistema Scuola 2024 di Legambiente, che parla senza mezzi termini di «emergenza infrastrutturale nazionale». Un dato su tutti: nel Sud e nelle Isole un edificio scolastico su due ha bisogno di interventi urgenti, e solo il 35% dispone del certificato di agibilità. Anche su digitalizzazione, mense, trasporti e palestre il divario col Centro-Nord resta profondo. In questo contesto, Cosenza emerge come esempio virtuoso per interventi antisismici, nuove costruzioni, pedibus e piste ciclabili, ma resta un’eccezione in un quadro segnato da ritardi e disuguaglianze. Cosa serve per invertire la rotta? Più investimenti, meno frammentazione dei fondi, un piano strutturale di riqualificazione e una nuova programmazione che tenga conto anche del calo demografico.

Ne parleremo a Dentro la Notizia, per capire se e come la scuola italiana potrà tornare a essere davvero il primo presidio educativo, sociale e civico del Paese. Nel corso della puntata, anche le voci di genitori e alunni nel primo giorno di scuola a cura di Patrizia De Napoli. Appuntamento alle ore 13 anche sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.