Un progetto destinato a cambiare non solo il volto della città di Pitagora, ma soprattutto le sue prospettive sociali ed economiche. "Antica Kroton", il grande piano strategico ideato dal Comune e sostenuto dal Ministero della cultura e dalla Regione Calabria, può veramente rilanciare le ambizioni del territorio: oltre 60 milioni di investimenti per riportare alla luce l'antica città greca di Crotone e costruirci attorno non soltanto attività di rigenerazione urbana ma soprattutto percorsi e azioni che, concretamente, sono destinate ad avere un notevole impatto economico e sociale. E noi ne parleremo oggi, a Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri, con due tra i grandi protagonisti di "Antica Kroton": l'architetto di fama internazionale Mario Cucinella e il responsabile dell'Unità operativa del progetto, Antonio Senatore, che ai microfoni del giornalista Procolo Guida spiegheranno cosa si muove sul territorio e quali sono le prospettive per la città a partire dal rilancio dell’identità del territorio, dalla promozione del turismo sostenibile, dalla creazione di occupazione attraverso il rafforzamento del legame tra cittadini e memoria storica. Un’occasione unica, secondo tanti, per riscrivere il futuro a partire dal passato.

