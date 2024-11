La storia è ancora attuale: Arbëria News è la nuova striscia settimanale, in onda sabato alle ore 14.30 e domenica alle 21.00 su LaC Tv, che porta in primo piano le notizie della comunità arbëreshë della Calabria: sono oltre seicento anni che il mondo albanofono si è integrato nella regione di punta dell’Italia, crogiuolo vero di culture e comunità linguistiche che oggi rappresentano le minoranze, ricchezza immensa di cultura, società, economie locali e costume.

Con Arbëria News la Calabria cambia la sua narrazione e mostra anche il volto di regione ricca di storia e di storie, di culture, di suoni, di emozioni e identità che sanno convivere con l’eccezionalità dei loro costumi, dei loro sapori, del loro modo di vivere l’attualità.

L’Arbëria è una parte della Calabria che conserva un fascino speciale e collega la regione alla sua storia spirituale mediterranea. Scoprire la notizia nel mondo arbëreshe offre non solo un’informazione aggiornata e completa, ma rappresenta un modello di confronto sui temi più caldi che riguardano l’attualità della regione. Con il fascino dei loro colori vivaci, le chiese di rito bizantino affrescate da icone dorate, la musica inconfondibile e la varietà dialettale, l’Arbëria mette in scena una Calabria inaspettata. Perché ciò che siamo stati, continuiamo ad essere e adesso non lo diciamo più sottovoce.

L'appuntamento è ogni sabato alle 14.30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Anche in streaming su LaC Play. E a breve sulla testata LaCNews24.it sarà on line una sezione che raccoglierà tutte le notizie, i servizi e le curiosità dal mondo arbëresh in Calabria.