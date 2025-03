Mercoledì 19 marzo, alle ore 17.45, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre (ma anche in streaming e on demand sulla piattaforma LaC Play) novantaduesima puntata di “Calabria in volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro). “Calabria in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, persone, aziende, territori, identità culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della novantaduesima puntata l'architetto Marcello Sestito, ordinario di Composizione architettonica all'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Sestito, catanzarese, ha all'attivo tante esperienze e attività di natura accademica, artistica, intellettuale ed editoriale: è autore, tra l'altro, di numerosi saggi su svariati temi che riguardano i suoi tanti "mondi". Più di recente, ad esempio, si è occupato anche di utopie, guardando con attenzione a geni della storia calabrese quali Pitagora e Campanella. Nel corso dell'intervista spazio ai temi dell'armonia, della bellezza, della cultura attiva quali leve fondamentali per generare sviluppo sostenibile.