Appuntamento alle ore 14:30 su LaC Tv. In collegamento dalla perla dello Ionio il sindaco Daniele Vacca

L'estate si avvicina a grandi passi, tante sono le aspettative per una regione che conta molto sul turismo nella bella stagione. Ma non mancano anche i nodi ancora da risolvere. La splendida Soverato, una delle località simbolo delle estati calabresi, è pronta? Quali sono le problematiche che si insidiano dietro l'estate? Ne parleremo oggi a Dentro La Notizia alle 14:30 su LaC Tv. Conduce Pier Paolo Cambareri, in collegamento sul posto Rossella Galati che avrà come ospiti il sindaco Daniele Vacca, l'imprenditore turistico Salvatore Riccio e Antonio Tavella dell'associazione “Misericordia”.

